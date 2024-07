Bimba di 6 mesi ricoverata in ospedale per aver ingerito marijuana in casa a Caivano

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Una neonata di sei mesi è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, provincia di Napoli, dopo aver ingerito sostanze stupefacenti. Stando a quanto ricostruito, i carabinieri della compagnia locale hanno perquisito l'abitazione della famiglia della piccola, a Caivano, e hanno scoperto che probabilmente la bimba aveva assunto piccole quantità di marijuana. I militari hanno trovato e sequestrato un grammo di marijuana.

Secondo quanto ricostruito, la bimba è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Non sarebbe in pericolo di vita. La posizione dei genitori, invece, è al vaglio degli inquirenti. Già avvisati i servizi sociali del comune di Caivano.

Del comune a Nord di Napoli si è parlato spesso negli ultimi mesi per il degrado nel Parco Verde e per il successivo annuncio di riqualificazione da parte del governo Meloni. Nello specifico il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, ha stipulato un Accordo di programma con la Regione Campania e il Comune di Caivano per interventi di riconversione e riqualificazione. Un investimento da circa 15 milioni di euro.

Qualcuno ha parlato di "misure slogan" e gli scorsi giorni la Cigl, per esempio, ha messo in relazione le promesse del governo in merito a Scampia, dopo il crollo, con gli annunci su Caivano: "Il Governo su questi temi mette in campo soltanto misure slogan, come ha fatto anche a Caivano: seppure suggestive, da sole non sono sufficienti a rispondere ai complessi e gravi problemi di disagio e degrado che vivono molte aree del Paese"