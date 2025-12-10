Bimba di 5 anni morta a Torre del Greco dopo l’Immacolata, annullata accensione dell’albero di Natale

Immagine di repertorio

Lutto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per la morte di una bimba di 5 anni avvenuta nella giornata di martedì 9 dicembre. La bimba aveva partecipato il giorno prima alla processione in città per la Festa dell'Immacolata, assieme ai suoi familiari. La vicenda ha molto scosso tutta la cittadinanza. Il sindaco del comune vesuviano, Luigi Mennella, in segno di rispetto per il dolore dei familiari e di tutta la comunità, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'accensione dell'albero di Natale cittadino, che era stata prevista per questa sera, mercoledì 10 dicembre. "La prevista cerimonia di accensione dell'albero di Natale posizionato in piazza Santa Croce – scrive Mennella – e programmata per la serata di oggi, è stata rimandata a causa di un grave lutto che ha colpito la comunità della basilica e più in generale l'intera città. L'accensione avverrà nei prossimi giorni senza alcuna iniziativa ufficiale".

Una decisione accolta con favore dalla maggioranza dei torresi, che si sono stretti attorno al dolore dei familiari, distrutti per la tragica e gravissima perdita. Ancora da chiarire la dinamica del decesso, che sembrerebbe essere avvenuto, secondo le prime informazioni, per cause naturali. La piccola sembra si sia sentita male improvvisamente mentre era in casa. Subito soccorsa dai familiari, che hanno chiamato il 118. Il personale sanitario ha tentato di rianimarla, ma senza successo. Il magistrato ha aperto un fascicolo, come da prassi per i decessi in tenera età. I familiari si sono stretti in un doloroso riserbo. La comunità è sgomenta per l'accaduto. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando in questo momento.