Bimba di 2 mesi muore soffocata in casa, la tragedia a Lioni Forse un rigurgito la causa del soffocamento che è stato fatale per la piccola. La madre, ai domiciliari per droga, era in casa assieme al compagno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una bimba di due mesi è morta soffocata in casa, forse a causa di un rigurgito: la tragedia è avvenuta a Lioni, in provincia di Avellino. In casa c'erano sia la madre, ai domiciliari per droga, e il compagno. Aperto un fascicolo dalla Procura di Avellino: si attende la decisione del magistrato di turno che con ogni probabilità deciderà di effettuare l'autopsia sul corpicino della piccola.

Le cause del decesso, infatti, così come la dinamica, sono tutte da chiarire: a chiamare i soccorsi è stata la stessa coppia, che era in casa al momento della tragedia. Ma quando sul posto sono giunti i soccorsi, per la piccola non c'era già nulla da fare. Anche i carabinieri sono giunti sul posto, assieme al medico legale. A causare il decesso si pensa possa essere stato un rigurgito, che ne avrebbe causato la morte per soffocamento: ma maggiore chiarezza si potrà avere solo dopo gli eventuali esami autoptici. Indagano i carabinieri, con la Procura di Avellino che ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda.