Bimba di 12 anni travolta da cancello a Scafati, ricoverata al Santobono Una bambina è stata colpita dal cancello di casa sua nel Salernitano; trasportata in ospedale, ne avrà per 30 giorni: ha riportato la frattura del setto nasale.

A cura di Nico Falco

Ha rischiato molto, ma si rimetterà nel giro di un mese, la bimba di 12 anni travolta da un cancello a Scafati, in provincia di Salerno, mentre giocava nei pressi della sua abitazione. La piccola è stata portata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata: i medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale ma nessuna lesione di rilievo.

L'incidente è avvenuto ieri, 15 settembre, nel giardino dell'abitazione dove vive la piccola, nei pressi del Santuario Madonna dei Bagni di Scafati. I motivi del cedimento del cancello non sono ancora chiari, su questo punto sono in corso accertamenti. I primi soccorsi sono arrivati dai genitori, che si trovavano poco distante; il padre, come racconta Il Mattino nell'edizione odierna, ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell'ordine per chiedere aiuto.

La bimba è stata portata nel pediatrico napoletano, dove i medici l'hanno visitata e hanno accertato che l'unica ferita di rilievo era quella al setto nasale: il cancello l'aveva colpita ma non l'aveva schiacciata, con le analisi diagnostiche è stato appurato che non c'erano state lesioni interne o fratture. Per la dodicenne una prognosi di 30 giorni.