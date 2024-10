video suggerito

Bimba di 11 anni investita dopo essere uscita da scuola: paura a Nocera Inferiore La bimba è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. Sul posto la Polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Bimba di 11 anni investita a Nocera Inferiore: travolta da un motorino mentre usciva da scuola. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 ottobre 2024 nel Comune del Salernitano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata la Polizia Locale che ha soccorso la vittima e avviato le indagini per ricostruire i fatti. La bimba non è stata ferita gravemente, per fortuna, ma è rimasta illesa. Solo un brutto spavento per lei. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventualmente anche delle immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di chiarire la vicenda, oltre ad ascoltare eventuali testimonianze. L'episodio è stato riportato da Il Mattino.

La bimba travolta da uno scooter

La bimba, secondo le prime informazioni, stava attraversando la strada, nel pomeriggio di ieri, quando sarebbe stata travolta, per motivi ancora da accertare, da uno scooter guidato da un giovane. L'impatto è stato violento e la ragazza è stata sbalzata ed è finita sull'asfalto. Per fortuna, come detto, non si è fatta male. Sul posto sono arrivati subito due agenti della Polizia Locale di Nocera Inferiore che hanno provveduto immediatamente a soccorrerla e ad identificare il conducente dello scooter, che è stato portato al Comando. Sono stati subito avvisati i genitori della piccola, che sono stati anche rassicurati sulle sue buone condizioni di salute. Secondo le prime informazioni, come riporta Il Mattino, sembra che lo scooter stesse superando delle auto che si erano fermate per far attraversare la bimba. Ma la dinamica dell'accaduto, come detto, è ancora in fase di accertamento.