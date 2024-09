video suggerito

Bimba di 10 mesi mangia hashish, intossicata e ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli Bimba di appena 10 mesi ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono dopo aver ingerito sostanza stupefacente, probabilmente hashish. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Di certo c'è che una bambina di appena 10 mesi è stata ricoverata con intossicazione da hashish, ma la dinamica di quanto accaduto, ora in mano al carabinieri del quartiere Vomero, a Napoli, è tutta da appurare.

Questi i fatti: ieri, martedì 17 settembre, i militari della pattuglia mobile che percorre su e giù il Vomero sono intervenuti presso il Pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono. Motivo? La bambina di 10 mesi intossicata. Secondo quanto rilevato, la bambina avrebbe ingerito sostanza stupefacente, probabilmente hashish. Sono in corso accertamenti per comprendere cosa sia accaduto. La piccola è ancora in ospedale, non in pericolo di vita.

L'hashish, il cosiddetto "fumo" è teoricamente derivato dalle infiorescenze femminili della pianta di cannabis e, sempre teoricamente, conterrebbe molto più Thc, il principio attivo psicotropo della cannabis. Tuttavia sulle piazze di spaccio questo stupefacente si trova in qualità bassissima, "tagliato" con altre sostanze ed estratto dalla canapa di seconda scelta o addirittura dagli scarti di potatura.