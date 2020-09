Il Comune di Napoli rivede al rialzo le tariffe per l'affitto degli impianti sportivi comunali, recentemente rimessi a nuovo grazie ai fondi delle Universiadi 2019. Con il nuovo tariffario 2020 in arrivo allegato al bilancio di previsione 2020-22 da approvare entro il 30 settembre, la pista di atletica e il campo sportivo del Parco Virgiliano vengono equiparati nei costi a quelli del San Paolo, con un canone che va da 610 euro all'ora, più il 4% degli incassi per le gare sportive, ai 1.420 euro più 4% all'ora delle manifestazioni non sportive. Tariffario ad hoc anche per altri due palazzetti dello sport ristrutturati: l'Indoor Palavesuvio, con canoni da 915 a 2.550 euro più percentuale sugli incassi, e il Paladennerlein con tariffe orarie da 15 a 50 euro all'ora, che entrano per la prima volta nella gestione diretta del Comune. Si pagherà anche per girare spot o film all'interno degli impianti sportivo. Il Comune ha previsto una tariffa per le riprese video da 300 a 800 euro, esentate solo le cronache sportive. Per il San Paolo si torna alle tariffe del 2015. Affittare lo stadio per i concerti costerà 50mila euro o il 10% degli incassi.

Nel complesso, il Comune oggi guidato da Luigi De Magistris prevede di incassare dagli impianti sportivi per il 2020 495mila euro, mentre le spese ammontano a circa 1,6 milioni, con una copertura del servizio del 30,65%. Entrate ridotte al lumicino quest'anno a causa del Coronavirus, che ha tenuto chiusi e inaccessibili molti impianti durante il lockdown e ha ridotto il numero degli utenti negli altri mesi. Per l'Indoor Palavesuvio e il Paladennerlein sono introdotti ex novo due nuovi tariffari. Per il Palavesuvio, ad esempio, si prevede un affitto di 41 euro all'ora per la Serie A, che arriva a 300 euro più il 4% degli incassi nel caso di manifestazioni con pubblico pagante.

San Paolo rinnovato, si torna alle tariffe del 2015

Per il campo e le palestre dello Stadio San Paolo si ritorna al tariffario del 2015. Affittare il terreno di gioco per un allenamento costerà 200 euro all'ora, invece dei 221 previsti dal tariffario 2016. Per le società affiliate all'altetica e le scuole l'uso della pista costerà 6 euro all'ora, 9 con l'illuminazione. Per gli amatori l'abbonamento annuale sarà di 223 euro. Anche per le palestre si torna alle tariffe pre-2015: la E-F Fitness avrà un canone di 940 euro, anziché di 2.500 euro, al mese. La sala conferenze costerà 812 euro al giorno, 510 per mezza giornata, o 60 euro all'ora. Per l’affitto del campo a giornata per una partita di Seria A o B – al di fuori della convenzione col Comune – il costo è di 5mila euro più il 10% degli incassi con pubblico pagante, o di 50mila euro senza pubblico pagante, solo 20mile euro se a porte chiuse. Per i concerti o altre manifestazioni non sportive l'affitto è del 10% degli incassi o un minimo garantito di 50mila euro se si usa tutto lo stadio, o 20mila euro se si occupa solo una curva, i distinti o la tribuna. Mentre scende a 14mila se l'evento è per scopi sociali.

Virgiliano e piscina Nestore

Al Virgiliano le tariffe della pista di atletica sono uniformate a quelle del San Paolo, in considerazione delle comuni caratteristiche tecniche e dell'uso alternato che si fa delle piste durante le partite di campionato ospitate al San Paolo. La capienza della pista atletica è fissata in 30 persone massimo, con un canone di 9 euro all'ora. Per l'uso di pista e campo per i corsi di ginnastica viene definita una capienza massima di 25 persone, con canone di 16 euro all'ora, mentre per il rugby va da 30 a 51 euro all'ora. Le manifestazioni sportive con pubblico pagante costeranno 610 euro all'ora più il 4% degli incassi, 1.420 euro se non sportive.

Per la piscina Nestore si prevede un aumento di 10 euro per le gare di pallanuoto. Mentre per le partite di pallanuoto le tariffe sono differenziate tra Serie A1 e Serie A2 prevedendo rimodulazione delle tariffe per le partite di A1 e l'introduzione di una nuova tariffa per le partite di A2.