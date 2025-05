video suggerito

Biciclette elettriche trasformate in motorini: raffica di sequestri a Napoli Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno scoperto e sequestrato diverse biciclette elettriche "trasformate" in motorini veri e propri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Polizia Locale impegnata nei controlli alle bici elettriche "taroccate" a Napoli

Biciclette elettriche trasformate in motorini. Una vasta operazione della Polizia Locale di Napoli ha portato al sequestro di diversi di questi mezzi "taroccati" in tutta Napoli, e in particolare nel centro storico del capoluogo partenopeo. Operazione svolta con il supporto degli agenti dell'Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale – Motociclisti e dell'Unità Operativa San Lorenzo, che hanno ispezionato i veicoli in piazza Giovanni Leone, in Corso Giuseppe Garibaldi e in via Cesare Rosaroll, in pieno centro cittadino.

Undici le biciclette elettriche sequestrate

Nel corso dei controlli, sono state sequestrate ben undici biciclette elettriche, perché tutte non conformi alla normativa e trasformate in veri e propri ciclomotori. Inoltre, tutte verranno sottoposte ad ulteriori accertamenti tecnici da parte del personale del Ministero dei Trasporti. Un altro veicolo è stato invece sanzionato perché circolava nonostante fosse già sottoposto ad un precedente sequestro amministrativo.

Altri controlli ai conducenti e raffica di multe

La Polizia Locale di Napoli ha anche elevato 49 sanzioni amministrative nel corso di altri controlli a conducenti di veicoli vari: tutti i veicoli controllati sono infatti risultati essere sprovvisti di assicurazione obbligatoria, ed in sei casi i conducenti guidavano sprovvisti di patente mentre un altro con la patente scaduta. I controlli proseguiranno ulteriormente nei prossimi giorni.

Gli agenti di Polizia Locale impegnati nell'operazione che ha portato al sequestro di diverse bici elettriche "modificate"