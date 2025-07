Bici elettriche truccate e veloci come scooter sequestrate a Napoli: in 6 mesi coinvolte in 16 incidenti

Raffica di controlli al centro di Napoli sulle bici elettriche, modificate per poter andare veloci come scooter e senza bisogno di pedalare. In piazza Dante questa mattina su 15 veicoli a due ruote controllati nessuno è risultato in regola: sono stati tutti sequestrati. Questi mezzi possono diventare anche molto pericolosi. Ad oggi in totale risultano registrati 39 incidenti in cui sono rimaste coinvolte biciclette, di cui 16 erano a pedalata assistita. Di questi 39 incidenti in 2 casi le persone coinvolte hanno riportato lesioni gravi, in 28 lesioni lievi, in 8 solo danni a cose e, purtroppo, in una circostanza l’esito è stato mortale.

I controlli della Polizia locale sulle bici truccate

Il fenomeno dei motorini elettrici truccati a Napoli ha preso piede negli ultimi anni, come documentato da Fanpage.it. La Polizia Municipale, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, ha avviato serrati controlli per fermare il dilagare di questa situazione. È stata avviata una attività per il controllo dei veicoli elettrici per prevenire e limitare gli incidenti stradali che coinvolgono i veicoli a due ruote. Coinvolti gli agenti della Polizia Locale di Napoli dei Reparti GIT e dell’Unità Operativa Avvocata, col supporto di personale della Direzione Generale Territoriale del SUD del Ministero dei Trasporti, che questa mattina hanno effettuato una serie di controlli e successive verifiche sulle cosiddette “biciclette elettriche” nel quartiere Avvocata/San Giuseppe, nelle aree di piazza Dante, via Pessina e via Toledo.

I veicoli sottoposti ad accertamenti tecnici con l’ausilio del “banco prova velocità mobile” sono stati 15, tutti sequestrati in quanto risultati irregolari. Nell’ambito dell’attività di verifica sono state accertate ben 59 violazioni di norme del Codice della Strada tra cui la circolazione senza copertura assicurativa, senza casco protettivo, senza targa, con patente scaduta, senza aver conseguito la patente, con veicolo non immatricolato. Inoltre i fermi amministrativi sono stati 15, di cui uno di questi affidato al custode acquirente.

Nella circostanza sono stati sottoposti ad accertamenti anche tre veicoli sottoposti precedentemente a sequestro dall'U.O. Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, perché coinvolti in incidenti stradali con lesioni a persone, e tutti e tre i sono risultati irregolari. L’attività di rilievo ai fini della prevenzione, programmata ormai con cadenza periodica con l’ausilio della Direzione Generale Territoriale del SUD del Ministero dei Trasporti, sarà replicata dalla Municipale nelle prossime settimane. Nell’anno 2025, infatti, sono stati registrati n. 13 sinistri stradali mortali, di cui 6 hanno riguardato conducenti di motocicli, 5 pedoni, 1 passeggero auto e un 1 ciclista con bici con pedalata assistita.