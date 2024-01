Beni per 800 milioni di euro sequestrati al boss di Fuorigrotta: c’è anche la Caffetteria Troncone Sequestrati beni immobiliari per 800 milioni di euro a Vitale Troncone, considerato uno degli esponenti della Nuova Camorra Flegrea. C’è anche l’omonimo bar caffetteria di Fuorigrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Beni per ottocentomila euro sequestrati a Vitale Troncone, boss di Fuorigotta. Tra questi c'è anche la "Caffetteria Troncone", che si trova nello stesso quartiere occidentale di Napoli. Ma anche un'abitazione privata e rapporti finanziari di vario tipo. Tutti beni che, secondo gli inquirenti, seppur formalmente intestati ai suoi familiari sarebbero in realtà riconducibili a lui, Vitale Troncone, considerato "soggetto di elevata pericolosità sociale" e pluripregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, rapina a mano armata e lesioni personali.

Il sequestro, eseguito dalla Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, è avvenuto al termine di lunghe indagini sull'analisi patrimoniale dell'uomo, classe 1968 e già soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza fino alla scorsa primavera, e considerato appartenente al gruppo "Nuova Camorra Flegrea". Troncone venne coinvolto in un agguato lo scorso 23 dicembre 2021: i killer gli spararono al volto proprio davanti l'omonima caffetteria di Fuorigrotta ma lui, considerato inizialmente in pericolo di vita e portato all'Ospedale del Mare di Ponticelli in gravi condizioni, si salvò nonostante due dei quattro colpi andati a segno. Un episodio che farebbe parte, spiegano gli inquirenti, di una sanguinaria faida tra clan per il controllo dell'area occidentale di Napoli, quel quartiere di Fuorigrotta diventato nel corso degli anni luogo residenziale ma anche a forte vocazione commerciale, attirando così diversi interessi criminali, dalle estorsioni al traffico di sostanze stupefacenti.