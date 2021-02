Nella serata di ieri, 16 febbraio, i carabinieri della stazione di Frasso Telesino, nella provincia di Benevento, hanno arrestato un uomo di 71 anni del posto, accusato di violenze sessuali reiterate nei confronti della figlia, all'epoca dei fatti minorenne. I militari dell'Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Benevento, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli: il 71enne è stato così condannato a 9 anni, 11 mesi e 7 giorni di reclusione e rinchiuso nel carcere di Benevento. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura sannita, hanno permesso di accertare che le violenze sessuali dell'uomo ai danni della figlia sono cominciate nel 1995, quando la bambina aveva 10 anni, e sono andate avanti per molto tempo, ma sono venute alla luce soltanto nel 2010, a seguito di una denuncia presentata dalla giovane vittima. Determinanti per ricostruire gli abusi sessuali perdurati nel tempo sono state le testimonianze di famigliari e conoscenti.

Soltanto lo scorso mese, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un uomo di 58 anni è stato arrestato per violenze sessuali reiterate ai danni della nipotina, anche lei una bambina di soli 10 anni. Le indagini, anche in questo caso portate avanti dai carabinieri e dai magistrati della Procura di Napoli, sono partite dopo la denuncia presentata dalla madre della piccola vittima. I militari dell'Arma hanno accertato che il nonno ha abusato della nipotina tra il gennaio e il giugno del 2020, quando l'uomo si trovava agli arresti domiciliari in casa della figlia, madre della bambina.