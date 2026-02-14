Benevento, è morto Mario Capobianco, era stato vittima di un pestaggio al rione Libertà

Mario Capobianco, 68 anni, è deceduto dopo settimane di ricovero al San Pio di Benevento. Era stato aggredito a calci e pugni il 24 gennaio al rione Libertà.

È morto all'ospedale "San Pio" di Benevento Mario Capobianco, 68 anni, residente nella città sannita. È l'uomo che era rimasto gravemente ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta la sera del 24 gennaio scorso nel rione Libertà. Capobianco era stato picchiato brutalmente da un 37enne beneventano al termine di una lite poi degenerata in un pestaggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Capobianco fu colpito ripetutamente con calci e pugni, anche quando ormai si trovava a terra e non era più in grado di difendersi. Traumi alla testa, trasporto d’urgenza al pronto soccorso e ricovero in prognosi riservata, dove è rimasto per settimane fino al decesso avvenuto nelle scorse ore. Durante il pestaggio venne aggredita anche la moglie della vittima, intervenuta nel tentativo di fermare l’uomo e difendere il marito.

All’origine dell'episodio vi sarebbe stata una discussione legata a motivi sentimentali riguardanti un familiare della vittima, circostanza che avrebbe innescato il confronto sfociato negli atti di violenza. I carabinieri, intervenuti sul posto e coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno avviato immediatamente le indagini raccogliendo testimonianze e ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Al termine degli accertamenti, su richiesta della Procura sannita, il 37enne ritenuto responsabile dell’aggressione era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni personali gravissime. Ora, ovviamente, il quadro giudiziario è destinato a cambiare e l'ipotesi di reato dovrebbe essere riqualificata, nel più grave reato di omicidio volontario.