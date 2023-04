Benevento, aggredito il calciatore Roko Jureškin: pugno al volto mentre è in auto Aggredito il calciatore croato Roko Jureškin del Benevento: il giovane è andato a denunciare l’episodio in Questura. L’aggressione nel pomeriggio di ieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un pugno al volto, mentre era in automobile: Roko Jureškin, calciatore croato del Benevento, è stato aggredito nel pomeriggio di ieri da tre persone al momento ignote. Stamattina il giocatore si è recato in Questura per denunciare l'accaduto: indaga la Digos sannita, non è esclusa al momento alcuna pista, sebbene tutto lasci pensare possa trattarsi di qualche tifoso facinoroso.

Da quanto ricostruito finora, Roko Jureškin si trovava nei pressi dell'incrocio tra viale degli Atlantici e via Almerico Meomartini (del quale proprio ieri, 11 aprile, veniva ricordato il centenario della morte a Benevento), nella zona sud-orientale della città a bordo della propria automobile, quando sarebbe stato fermato da tre persone. Una di queste, senza motivo, lo avrebbe poi colpito al volto con un pugno per poi scappare assieme agli altri. Visibilmente scosso, il calciatore croato è tornato al campo del Benevento Calcio dove è stato soccorso dai medici del club prima di rientrare a casa. Stamattina, è andato invece in Questura a Benevento dove ha sporto denuncia per l'aggressione subita.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dell'ambiente calcistico sannita, già scosso dall'ultimo posto in classifica in Serie B dove la squadra (inizialmente tra le candidate alla promozione in Serie A) è precipitata nel corso della stagione e dove si trova a sei giornate dalla fine, dopo aver cambiato tre allenatori (Fabio Caserta, Fabio Cannavaro, Roberto Stellone) e con il quarto (Andrea Agostinelli) in dirittura d'arrivo e chiamato a recuperare almeno 5 punti per arrivare quartultimo e poter disputare i playout salvezza. A commentare la vicenda anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che in una nota ufficiale scrive: