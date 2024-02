Benevento, 30enne accoltellato nell’androne di un palazzo: un 20enne arrestato per tentato omicidio L’aggressione si è verificata nella tarda serata di ieri, domenica 11 febbraio, in via Bari: il 30enne aggredito ha riportato ferite all’addome e alla spalla, mentre l’aggressore è stato arrestato dalla polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, domenica 11 febbraio, nel centro di Benevento: un giovane di 32 anni è stato accoltellato nell'androne di un palazzo in via Bari; per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 20 anni – V.P. le sue iniziali – che deve rispondere ora di tentato omicidio.

Stando a una prima ricostruzione, ancora tutta da confermare, nell'androne del palazzo in via Bari, tra i due giovani, sarebbe scoppiata una lite – i cui motivi, al momento, non sono ancora chiari – al culmine della quale, il più giovane dei due, avrebbe estratto un coltello, colpendo l'altro all'addome e alla spalla.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 32enne e lo hanno trasportato nel più vicino ospedale: per lui ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Sul posto sono giunti anche i poliziotti delle Volanti della Questura di Benevento, che hanno bloccato il 20enne e sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione; per il giovane, il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia agli arresti domiciliari.