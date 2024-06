Bellizzi, rissa durante il comizio elettorale: ferito poliziotto, arrivano i carabinieri

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un improvviso tafferuglio è scoppiato a Bellizzi, in provincia di Salerno, durante un comizio elettorale: a fare a botte sono state alcune persone presenti ad assistere al comizio elettorale di alcuni candidati in una lista cittadina. A farne le spese è stato un poliziotto del posto, anche lui presente per assistere al comizio stato: è finito al pronto soccorso ma senza particolari danni. I carabinieri di Battipaglia hanno aperto un fascicolo per accertare cause e responsabilità della vicenda.

A Bellizzi si voterà per il rinnovo della carica di sindaco: nella giornata di ieri, in occasione degli ultimi comizi elettorali, si erano radunate alcune persone in piazza nei pressi del Parco Cocomero, quando improvvisamente è scoppiato un tafferuglio. Non è chiaro se la lite sia nata per motivi elettorali o meno, fatto sta che a farne le spese è stato un poliziotto del posto che stava assistendo a sua volta al comizio, che è rimasto ferito. Soccorso dai sanitari del 118, il poliziotto è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia per le cure del caso, ma le sue condizioni non sono gravi: è rimasto contuso nel parapiglia generale. I carabinieri di Battipaglia, guidati dal capitano Samuele Bileti, stanno indagando sulla vicenda: già nelle ore precedenti era stato mandato in frantumi il finestrino di un'auto promozionale di uno dei candidati al Consiglio comunale sempre nella cittadina di Bellizzi. Episodi che potrebbero anche essere con collegati tra loro, ma sui quali i militari dell'Arma sono ora chiamati a fare piena luce a poche ore dalla tornata elettorale.