Bed and Breakfast abusivo incassa 30mila euro a Bacoli, ma non paga le tasse: scoperto e multato La casa vacanze illegale di Bacoli scoperta dalla Guardia di Finanza. Scatta maxi multa.

A cura di Pierluigi Frattasi

B&B abusivo a Bacoli incassa 30mila euro all'anno, ma non versa nemmeno un euro di tasse. Scoperto dalla Guardia di Finanza, dovrà pagare una maxi-multa. A denunciare il caso è Josi della Ragione, sindaco del comune flegreo, che ha pubblicato un post sulla vicenda. "Basta furbi! – tuona il primo cittadino – È stata scoperta e sanzionata una “casa vacanze” che, qui a Bacoli, incassava soldi senza dichiarare redditi per circa 30.000 euro. E così i canoni di locazione erano tutti in nero. Rigorosamente. Alla faccia delle tasse da pagare. Ed alla faccia anche della tassa di soggiorno".

Il Bed and Breakfast abusivo sanzionato dalla finanza

La casa vacanze è finita nei controlli incrociati della Guardia di Finanza, che da tempo ha posto sotto i riflettori i conti di case vacanze, affittacamere e B&B. Il fenomeno dell'abusivismo nelle attività ricettive extra alberghiere è molto diffuso, come denunciato dai gestori anche a Napoli, e va ad impattare negativamente sugli incassi delle strutture che sono in regola e che pagano le tasse, anche grazie ai prezzi più competitivi, ai quali, però, non corrispondono le dovute garanzie di qualità.

Il B&B abusivo di Bacoli, spiega il sindaco Della Ragione,

Pagherà un verbale molto salato. Perché questo non è turismo. Ma illegalità pura, a danno di tutta la comunità. Non è tollerabile. Ringrazio per il blitz estivo la Guardia di Finanza. Così possiamo veramente attuare il principio secondo cui si può pagare meno, se però a pagare sono tutti. Ve lo assicuro. Stiamo mettendo in campo ogni energia per estirpare la piaga dell’uso a nero dei fitti di camere o case. È una pratica che danneggia un popolo intero. Oltre che a creare concorrenza sleale con chi fa questa attività, nel rispetto delle regole. Esorto tutti a recarsi in Municipio e regolarizzarsi. Noi, in sinergia con le forze dell’ordine, in caso di abusi, illeciti, non faremo nessuno sconto. Insieme, per un turismo sano. Un passo alla volta.