Battipaglia, bimba di 7 anni nuda in strada: “Mamma e nonno mi picchiano con la cinghia”. Indagini in corso L’episodio risale allo scorso 30 luglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno verificando il racconto fornito dalla bambina sulle presunte violenze subite.

A cura di Valerio Papadia

Girava nuda e sola in strada, a Battipaglia, nella provincia di Salerno: così una bambina di 7 anni è stata trovata da un passante nella città della Piana del Sele; la piccola ha raccontato ai carabinieri di essere stata picchiata, a colpi di cinghia, dalla madre e dal nonno. L'episodio risale allo scorso 30 luglio: la bambina è stata notata da un passante mentre, nuda e spaesata, vagava per le strade di Battipaglia; l'uomo ha immediatamente allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Indagini in corso per fare luce sulla vicenda

Come detto, la bimba ha raccontato ai militari dell'Arma di essere stata picchiata, anzi, presa a cinghiate, dalla madre e dal nonno. Da quanto si apprende, segni di violenza sarebbero stati riscontrati anche nella visita ospedaliera a cui la bimba di 7 anni è stata successivamente sottoposta.

La vicenda, essendo coinvolta anche una minore, appare molto delicata. I carabinieri hanno avviato tutte le indagini del caso per fare piena luce sulla vicenda: le indagini si concentrano sulla mamma, il nonno e il padre della piccola, per inquadrare il contesto in cui le violenze sarebbero maturate. La bimba è stata affidata alle cure di una familiare.