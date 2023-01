Batte la testa contro la rete di pallavolo e va in coma: bimbo di 9 anni salvato all’ospedale di Benevento Il piccolo è stato salvato grazie a un delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ospedale San Pio di Benevento.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Uno straordinario intervento chirurgico ha permesso ai medici di salvare la vita a un bambino di 9 anni, che era entrato in coma a causa di una ferita alla testa che si era procurato durante una partita di pallavolo: accade all'ospedale San Pio di Benevento. Durante il match, per cause che non sono ancora note, il bambino ha battuto la testa contro la rete che divide le due metà del campo di volley e ha perso i sensi: il piccolo è stato immediatamente trasportato nel nosocomio sannita, dove è arrivato in condizioni molto gravi.

Il bimbo aveva una emorragia cerebrale: salvato grazie a un intervento chirurgico

I medici dell'ospedale San Pio hanno subito sottoposto il bambino a una Tac, dalla quale è emerso che il piccolo aveva una emorragia cerebrale. È stato così allertato il professore Giovanni Parbonetti, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e dell'U.O.C. di Neurochirurgia del nosocomio di Benevento che, insieme alla sua equipe, ha sottoposto il bimbo di 9 anni a un delicato intervento: una craniotomia per "svuotare" l'ematoma. L'operazione – durata due ore – è perfettamente riuscita e il bambino non ha riportato alcuna conseguenza per l'incidente.

"Un'operazione straordinaria per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso" ha commentato la direzione generale dell'ospedale San Pio di Benevento.