Barca piena di turisti affonda a Massa Lubrense, 13 passeggeri finiscono in mare L’incidente nei pressi di Marina della Lobra. I naufraghi salvati dalla Guardia Costiera arrivata con una motovedetta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Massa Lubrense (immagine da FB)

Barca piena di turisti affonda a Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina, a mare finiscono i 13 passeggeri (tra i quali i 2 membri dell'equipaggio). I naufraghi per fortuna sono stati salvati dalla Guardia Costiera che ha inviato sul posto una motovedetta, subito dopo aver ricevuto la segnalazione d'allarme. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno 2022, nello specchio d'acqua antistante Marina della Lobra. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, ad affondare è stata una motobarca di circa 13 metri con a bordo 11 passeggeri e 2 membri di equipaggio. Immediatamente è scattato l'allarme e sono partite tempestivamente le operazioni di soccorso, affidate ai militari della Capitaneria di Porto. Sul posto è arrivato l'equipaggio della motovedetta CP 858, che ha subito avviato le operazioni di soccorso e recupero dei naufraghi. L'intervento immediato ha scongiurato esiti più gravi. I naufraghi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'approdo di Marina della Lobra. Sono in corso accertamenti per una ricostruzione della dinamica e di eventuali responsabilità nell'evento.

Sempre nella giornata di oggi, attorno a mezzogiorno, si è consumata purtroppo una tragedia a mare a Castel Volturno, in provincia di Caserta: il gestore di un lido è morto sulla spiaggia del Villaggio Coppola dopo aver tratto in salvo due bambini che non riuscivano a tornare a riva per via delle forti correnti marine. La vittima è un 42enne originario del Marocco, che viveva da oltre venti anni nel comune del Casertano, dove gestiva il lido balneare; probabilmente esausto dopo il salvataggio, sarebbe stato trascinato via dalla corrente.