Barca in fiamme nel Cilento, occupanti si salvano tuffandosi in mare Una imbarcazione ha preso improvvisamente fuoco mentre stava navigando tra Acciaroli e Agnone Cilento (Salerno). Gli occupanti si sono tuffati in mare e hanno ricevuto i primi soccorsi da altri diportisti. Sul posto la Guardia Costiera, per le verifiche del caso e per la messa in sicurezza. Dal rogo si è sprigionata una colonna di fumo visibile da chilometri.

A cura di Nico Falco

Un incendio ha completamente distrutto una imbarcazione che stava navigando tra Acciaroli e Agnone Cilento, in provincia di Salerno. Gli occupanti si sono salvati gettandosi in mare e sono stati soccorsi da alcuni altri natanti che si trovavano nelle vicinanze, in attesa dell'arrivo dei mezzi della Guardia Costiera.

Al momento non sono note le cause delle fiamme, che sarebbero divampate all'improvviso sull'imbarcazione e in pochi minuti l'avrebbero avvolta completamente; controlli ad hoc verranno effettuati una volta spente le fiamme e messa in sicurezza la barca, che dovrà essere trainata a riva. Probabilmente si è trattato di un guasto all'impianto dei motori. Dal rogo si è sprigionata una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri.

L'incidente non avrebbe causato feriti, tutte le persone che erano sulla barca sarebbero riuscite ad allontanarsi a nuoto e sarebbero state soccorse dagli altri diportisti senza riportare danni; a quanto si apprende, a bordo non ci sarebbero stati bambini. L'imbarcazione, totalmente distrutta, è affondata e dovrà essere recuperata nelle prossime ore.