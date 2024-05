video suggerito

Bando sorveglianti Comune di Napoli, 250 candidati per 20 posti a tempo indeterminato con licenza media Le domande sono al vaglio del Comune di Napoli. Ci saranno colloqui conoscitivi e prove di idoneità fisica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 250 i candidati al bando per selezionare 20 sorveglianti del Comune di Napoli, rivolto ai disoccupati. L'avviso è stato pubblicato dalla Regione Campania, che cura la selezione, il 16 aprile scorso ed il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 25 maggio. Le domande sono state già inoltrate dagli uffici del centro dell'impiego di via Raimondi al Municipio, che stilerà la graduatoria secondo i criteri previsti dal bando.

I titoli per partecipare

Tra questi, ma solo per citarne alcuni, l'anzianità di iscrizione al collocamento di Napoli (ossia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, DID), il possesso dei titoli, delle abilitazioni o qualificazioni regionali richieste (in uno dei seguenti codici ADA: Area di Attività ADA.24.01.12 “Realizzazione delle attività di vigilanza e sicurezza”; Area di Attività ADA.22.01.13 “Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale”; Area di Attività ADA.24.04.22 “Svolgimento delle attività di sorveglianza e accoglienza del pubblico”).

Cosa succede adesso

Il Comune farà, secondo le norme, un colloquio conoscitivo e le prove di idoneità fisica. Non ci sarà quindi altra prova. Il personale sarà reclutato in base al possesso dei requisiti richiesti. Nel bando è stato anche richiesto di indicare, tra le altre cose, la propria situazione familiare, con indicazione delle persone da considerarsi a carico, come rilevabile dallo stato di famiglia; eventuali condizioni di invalidità dei familiari a carico, per i quali andrà allegata documentazione comprovante, se maggiorenne la percentuale di invalidità deve essere pari o superiore al 66%; il possesso di almeno una delle qualificazioni o abilitazioni.

Le mansioni di chi sarà assunto

Il bando prevede la selezione di 20 unità di personale, profilo “Sorvegliante”, area degli operatori esperti (ex categoria b), con contratto a tempo indeterminato e pieno, CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021. Lo stipendio lordo previsto per un B1 è di circa 1.580 euro al mese. I vincitori dovranno occuparsi di attività di vigilanza e custodia dei luoghi (musei, monumenti, aree verdi, biblioteche, archivi, scuole, impianti e immobili comunali, attività di sorveglianza degli accessi e regolamentazione del flusso del pubblico e altre mansioni strumentali e complementari alle precedenti.