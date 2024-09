video suggerito

Concorso ASL Salerno 2024 per 420 assunzioni: requisiti e come inviare la domanda Pubblicato il bando di concorso dell’ASL di Salerno per il 2024 per l’assunzione di 420 unità tra infermieri, oss, psicologi e fisioterapisti: come partecipare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha indetto quattro concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura a tempo pieno e indeterminato per 420 posti, divisi tra 200 posti da infermiere, di cui 150 da assegnare alle macrostrutture della ASL Salerno e 50 da assegnare alle strutture territoriali interessate all’infermieristica di famiglia, 200 da operatore socio-sanitario (oss) di cui 100 da assegnare alle macrostrutture ospedaliere e dipartimentali della Asl Salerno e 100 da assegnare alle strutture territoriali, 10 da fisioterapista e 10 da psicologo. Per presentare le proprie candidature c’è tempo fino al 20 ottobre 2024. Fondamentali saranno il possesso dei requisiti richiesti per le varie posizioni. Il bando completo è disponibile sul portale dell'Asl Salerno.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

La selezione consisterà, si legge sul portale, sia nella valutazione dei titoli sia nello svolgimento di due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. Le prove riguarderanno argomenti attinenti al profilo oggetto di concorso, la prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche. Durante la prova orale, inoltre, sarà verificata la conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Per candidarsi, bisognerà collegarsi al portale dell'Asl di Salerno, muniti di una PEC e del proprio SPID. Prevista una tassa una tantum di 10 euro da pagare per partecipare al concorso.

Requisiti specifici per gli infermieri

Oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana o comunitaria, nessuna condanna penale, eccetera), per la partecipazione al concorso per infermieri indetto dall’Asl Salerno è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Diploma di laurea triennale in Infermieristica o diploma universitario di infermiere.

Iscrizione all’albo professionale.

Master di I livello universitario in Infermieristica di famiglia e di comunità (per lo specifico profilo professionale).

Requisiti specifici per gli oss

Anche in questo caso, oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana o comunitaria, nessuna condanna penale, eccetera), per la partecipazione al concorso per oss indetto dall’Asl Salerno è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico. Il diploma di istruzione secondaria di primo grado, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente.

Possesso dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o di titoli equipollenti.

Requisiti specifici per i fisioterapisti

Oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana o comunitaria, nessuna condanna penale, eccetera), per la partecipazione al concorso per fisioterapisti indetto dall’Asl Salerno è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Diploma di laurea di I livello in Fisioterapia o diploma in Fisioterapia conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.lgs. 502/1992, ovvero titolo equipollente.

Iscrizione al relativo albo/ordine professionale.

Requisiti specifici per gli psicologi

Infine, anche in quest'ultimo caso oltre ai requisiti generali (cittadinanza italiana o comunitaria, nessuna condanna penale, eccetera), per la partecipazione al concorso per fisioterapisti indetto dall’Asl Salerno è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Laurea magistrale in Psicologia.

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente, ovvero specializzazione in disciplina affine, ovvero riconoscimento dell’attività̀ psicoterapeutica ai sensi della L. n. 56 del 18/2/1989 e s.m.i., ovvero, in alternativa, regolare iscrizione al corso di formazione specialistica a partire dal secondo anno.

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli psicologi.