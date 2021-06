Violenza nella notte a Bagnoli, quartiere alla periferia occidentale di Napoli, dove un ragazzo di 21 anni è stato aggredito alle spalle da tre persone. Il giovane – incensurato – intorno alle 3 di questa notte, appena uscito da un locale in via Coroglio – sede di numerosi locali e centro della movida del quartiere – è stato improvvisamente aggredito alle spalle da tre ragazzi, che non è riuscito a riconoscere né descrivere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 21enne all'ospedale San Paolo, nel vicino quartiere di Fuorigrotta: al giovane sono state riscontrate ferite non gravi, giudicate guaribili in 7 giorni, motivo per il quale, dopo le cure del caso, è stato dimesso.

L'aggressione forse nata per una discussione all'interno del locale

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli, i primi a raggiungere questa notte, allertati dalla Centrale unica di emergenza del 112, il luogo dell'aggressione. I militari dell'Arma hanno ascoltato la testimonianza del 21enne, che ha riferito di non aver riconosciuto gli autori dell'aggressione, ma ha raccontato di aver avuto, all'interno del locale, una discussione con alcuni ragazzi seduti al tavolo accanto al suo. Indagini dei carabinieri sono in corso per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto e identificare gli autori dell'aggressione.