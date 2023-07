Bacoli, 29enne muore dopo un malore: i parenti aggrediscono il medico del 118 La denuncia arriva dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. La sorella della vittima avrebbe spintonato il medico del 118 intervenuto sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione nella giornata di ieri, martedì 18 luglio, a Bacoli, nella provincia di Napoli, dove un medico del 118 è stato aggredito dai famigliari di un giovane uomo di 29 anni, purtroppo deceduto in casa in seguito a un malore. La denuncia di quanto accaduto arriva dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che su Facebook racconta: "Sono le ore 13:40 quando l’automedica di Pozzuoli viene allertata a Bacoli nei pressi di via Bellavista per arresto cardiaco in giovane di 29 anni. In soli 10 minuti l’auto raggiunge il target, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare".

"Alla comunicazione del decesso ai familiari – racconta ancora l'associazione – scatta l’ira della sorella del defunto che aggredisce il medico scaraventandolo a terra. Non sono mancate le minacce di morte agli altri componenti dell’equipaggio". L'associazione conclude: "Indubbiamente la morte di una giovane vita è un evento oltremodo drammatico e di questo ne siamo rammaricati anche noi, ma aggredire il personale sanitario è una cosa deplorevole. Non siamo stati noi ad uccidere il ragazzo (come più volte ha ripetuto la sorella). Per il giovane il nostro più sentito R.I.P. Per i responsabili della aggressione ci auguriamo che paghino il loro errore!".