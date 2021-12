Babbo Natale bussa al citofono dei bimbi in quarantena: l’iniziativa a Pellezzano Babbo Natale arriva al citofono dei bambini in quarantena di Pellezzano, in provincia di Salerno, per portare gli auguri ai piccoli in quarantena per Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Pellezzano, in provincia di Salerno, Babbo Natale arriva al citofono, per portare gli auguri ai bambini bloccati in casa dalla quarantena. L'iniziativa, molto apprezzata dai giovani salernitana, è stata fortemente voluta dall'assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari. In questo modo si è regalato un sorriso ai piccoli costretti a restare a casa a causa dell'emergenza pandemica.

L'iniziativa è partita la sera della Vigilia di Natale e continuerà ancora per l'intera giornata di oggi. Babbo Natale "busserà al citofono di quelle famiglie che si trovano in quarantena per formulare gli auguri ai bambini e a tutti i loro congiunti", ha spiegato Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, "Un modo per mostrare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale nei giorni di festa, durante i quali, qualcuno, per causa di forza maggiore, sarà costretto a restare obbligatoriamente a casa". Non si tratta infatti dei soli bambini positivi a Covid: molti sono in quarantena anche a causa della positività di un familiare o perché contatto stretto di un'altra persona positiva. Ma come tali, sono costretti a restare a casa: da qui l'idea del comune della provincia di Salerno di regalare loro un sorriso, mandando un Babbo Natale ad hoc presso le loro abitazioni, per portare loro gli auguri via citofono, evitando così anche eventuali contatti. Iniziative del genere sono molto diffuse nel periodo natalizio, anche da prima del Covid: i casi più frequenti sono quelli che riguardano "supereroi" ed altri Babbo Natale che arrivano negli ospedali per portare regali e strappare sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria.