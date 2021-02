Una bambina di soli 7 anni è stata ferita gravemente da due cani randagi, che l'hanno azzannata al volto e al corpo: è accaduto a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta. Stando a quanto si apprende, la bambina stava giocando all'esterno della sua abitazione quando è stata presa di mira dai due cani: la dinamica, però, non è ancora chiara ed è difficile stabilire cosa sia accaduto negli istanti prima e cosa abbia scatenato la reazione dei due animali. Sono stati alcuni vicini di casa, allertati dalle urla della bambina, che sono accorsi in strada e l'hanno trovata in una pozza di sangue. Anche i genitori si sono accorti subito di cosa fosse accaduto: sono stati loro a trasportare la piccola al Pronto Soccorso del più vicino ospedale, dove la bambina è stata ricoverati in gravi condizioni di salute; la sua prognosi è riservata e dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico a causa delle ferite riportate.

Storie come quella accaduta a San Felice a Cancello, purtroppo, non sono rare, e spesso a farne le spese sono proprio i bambini. Qualche tempo fa, ad esempio, nell'autunno del 2019, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno, un bambino di 8 anni fu aggredito in strada da un cane, un rottweiler, che lo azzannò ai genitali. Il bambino venne trasportato d'urgenza al più vicino ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico sui tessuti lacerati dal morso dell'animale. Le condizioni del bambino furono giudicate gravi, ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda indagarono i carabinieri, intervenuti per capire cosa avesse potuto scatenare la reazione del cane.