"Avete molestato una ragazzina": in due rischiano il linciaggio. L'ipotesi di un equivoco In trenta contro due giovani, accusati di aver molestato una ragazzina: ma c'è l'ipotesi di un clamoroso equivoco. Succede a Napoli, al corso Vittorio Emanuele.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno tentato di aggredire due ragazzi stranieri convinti che avessero molestato una ragazzina: momenti di tensione a Napoli, dove un gruppo di una trentina di persone ha rischiato di linciare due ragazzi probabilmente a causa di un enorme equivoco. Feriti due agenti della polizia municipale, intervenuti per riportare la calma e sottrarre i due ragazzi alla folla inferocita. I due giovani portati in commissariato, si sono detti estranei a ogni fatto, ma la polizia al momento non esclude alcuna pista.

Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 giugno, quando agli agenti arriva una segnalazione di rissa in corso: protagonisti una trentina di persone che stavano inveendo contro due giovani stranieri. Si è subito capito che la situazione fosse incandescente: tra urla e "contatti", il tutto rischiava di deflagrare da un momento all'altro. Gli agenti hanno faticato non poco per riportare la calma, con due di loro rimasti feriti durante l'intervento. I due ragazzi sono invece stati portati in commissariato per evitare in primis il linciaggio.

Pare che a scatenare la reazione della folla, sarebbe stata la "notizia" che i due stessero molestando una ragazzina. Non è chiaro però cosa sia avvenuto: la ragazzina sarebbe stata portata in ospedale per accertamenti, ma nel frattempo, tra urla e passaparola, si è formato un drappello di persone che ha accerchiato rapidamente i due giovani, che in quel momento erano in strada. Non è escluso che all'origine della vicenda possa esserci un clamoroso equivoco: sul posto, mentre gli agenti cercavano di riportare la calma, si è creato anche il blocco del traffico, dal momento che in molti sono scesi in strada a loro volta per capire cosa stesse accadendo.