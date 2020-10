Ha tentato di suicidarsi stringendosi una fascetta di plastica intorno al collo, ma per fortuna un uomo di 70 anni è stato salvato dai carabinieri: è accaduto a Mugnano del Cardinale, nella provincia di Avellino. Alle prime luci di questa mattina, l'uomo ha parcheggiato la propria automobile nel piazzale antistante il cimitero della cittadina irpina, ha preso una fascetta di plastica e l'ha stretta intorno al collo, con l'intento di strangolarsi. In quel momento, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia di Baiano, che si trovava a transitare da lì, ha notato l'auto parcheggiata davanti al cimitero: i militari dell'Arma hanno deciso di avvicinarsi alla vettura per un controllo, notando l'uomo già cianotico e privo di sensi.

I carabinieri si sono subito adoperati per salvare la vita all'uomo: hanno aperto l'automobile e hanno immediatamente tagliato la fascetta di plastica stretta intorno al collo del 70enne, praticandogli le prime manovre di rianimazione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno preso in cura l'uomo e lo hanno trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è ancora ricoverato. Secondo quando ricostruito dai militari dell'Arma che gli hanno salvato la vita, l'uomo avrebbe cercato di togliersi la vita a causa di una serie di problemi di natura personale.

Nella giornata di ieri, i militari dell'Esercito hanno invece salvato un uomo, colto da un improvviso malore all'interno della Stazione Centrale di Napoli. L'uomo, un turista leccese, diabetico, è andato in iperglicemia, rischiando il coma. I militari dell'Esercito lo hanno notato riverso sul pavimento della stazione e sono intervenuti: agli uomini dell'Esercito, l'uomo è riuscito ad indicare l'iniezione che aveva con sé e che gli ha salvato la vita.