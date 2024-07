video suggerito

Avellino, Laura Nargi nomina la nuova giunta: ci sono 7 esterni, protesta l’opposizione Nominati 7 assessori “esterni” ad Avellino, l’opposizione guidata da Gengaro polemizza. Tra i nomi c’è anche Marianna Illiano, ex vice sindaco di Bacoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Nargi

Parte il nuovo corso per il Comune di Avellino, con la nomina della giunta da parte della neo-sindaco Laura Nargi, già vice di Gianluca Festa, il sindaco irpino che si era dimesso poco prima delle elezioni ed attualmente ai domiciliari indagato dalla Procura avellinese. A far discutere l'opposizione, battuta al ballottaggio per una manciata di voti, è stata la scelta di inserire ben sette "esterni", provenienti dal mondo accademico e delle professioni. Una scelta che ha fatto subito storcere il naso.

Ad affiancare Laura Nargi sindaco, ci sarà Marianna Mazza, ex assessore uscente e la più votata tra le liste civiche hanno sostenuto Nargi, e dunque nuovo vice sindaco del comune irpino, con la delega a pari opportunità, inclusione e quartieri. Ugo Maggio è stato confermato presidente del consiglio comunale con 25 voti validi, mentre come vicepresidente del consiglio comunale è stato scelto Antonio Aquino, con 8 voti. Le altre deleghe sono andate, come detto, ad esterni: tra questi c'è Marianna Illiano, ex vice sindaco del comune di Bacoli.

Questo l'elenco completo:

Leandro Vittorio Savio : esperto senior fondi pnrr per la zes Napoli: Assessore ai Fondi Europei, alla Programmazione Strategica, alle Attività Produttive, al Commercio e allo Sport;

: esperto senior fondi pnrr per la zes Napoli: Assessore ai Fondi Europei, alla Programmazione Strategica, alle Attività Produttive, al Commercio e allo Sport; Mario Calabrese , docente associato in Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Management dell’Università di Roma “La Sapienza”: Assessore al Bilancio, ai Tributi, allo Sviluppo Economico Sostenibile, all’Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale;

, docente associato in Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Management dell’Università di Roma “La Sapienza”: Assessore al Bilancio, ai Tributi, allo Sviluppo Economico Sostenibile, all’Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale; Francesco Infantino , ex dg del consorzio Cosmari di Avellino: Assessore alla Sostenibilità Ambientale, alla Transizione Ecologica, al Decoro Urbano e alla Cura del Verde Pubblico;

, ex dg del consorzio Cosmari di Avellino: Assessore alla Sostenibilità Ambientale, alla Transizione Ecologica, al Decoro Urbano e alla Cura del Verde Pubblico; Remo Della Longa , docente di public management alla "Bocconi" di Milano: Assessore alla Gestione e realizzazione dei lavori, delle opere pubbliche e delle infrastrutture, alle Gare e agli appalti;

, docente di public management alla "Bocconi" di Milano: Assessore alla Gestione e realizzazione dei lavori, delle opere pubbliche e delle infrastrutture, alle Gare e agli appalti; Edoardo Volino , avvocato cassazionista e già presidente dell'ordine forense di Avellino: Assessore alla Trasparenza, al Patrimonio, al Personale ed al Contenzioso;

, avvocato cassazionista e già presidente dell'ordine forense di Avellino: Assessore alla Trasparenza, al Patrimonio, al Personale ed al Contenzioso; Lucia Forino , dirigente scolastica e vice presidente dell'Andis di Avellino: Assessore alla Pubblica istruzione, ai Rapporti con le Università, alle Politiche sociali ed all’Universo giovanile;

, dirigente scolastica e vice presidente dell'Andis di Avellino: Assessore alla Pubblica istruzione, ai Rapporti con le Università, alle Politiche sociali ed all’Universo giovanile; Marianna Illiano, ex vice sindaco del comune di Bacoli, esperta in progettazione e pianificazione urbana: Assessore alla Rigenerazione urbana, alla Pianificazione, al Governo ed alla Trasformazione del territorio, all’Urban center ed alla Mobilità sostenibile.

Non è stato invece nominato l'assessore alla cultura e al marketing territoriale: la delega, fortemente voluta dall'ex sindaco Festa, resta temporaneamente vacante. Non sono, come detto, mancate le polemiche: Antonio Gengaro, candidato sindaco del Partito Democratico uscito sconfitto ai ballottaggi ha abbandonato l'aula assieme ad altri due consiglieri dell'opposizione prima del voto di convalida degli eletti: "Se i consiglieri comunali della maggioranza non sono stati ritenuti degni di essere nominati assessori, non possono essere degni di essere convalidati come consiglieri".