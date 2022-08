Avellino, bidone con ossa umane nel terreno abbandonato: trovato da un contadino La scoperta in un campo incolto alla periferia di Venticano. Indagano i carabinieri di Mirabella Eclano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un bidone con ossa umane è stato ritrovato in un terreno abbandonato a Venticano, in provincia di Avellino. A fare la scoperta un agricoltore, che si è imbattuto fortuitamente nel grosso bidone di plastica mentre si trovava in zona. All'interno, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero le ossa di almeno due persone. Il contadino ha subito allertato le forze dell'ordine, chiamando i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che sono subito intervenuti sul posto e stanno indagando sulla vicenda.

Il medico legale: "Sono ossa umane"

Il bidone era posizionato in un campo incolto nella periferia di Venticano. L'agricoltore ha scoperto le ossa mentre rovistava nel bidone. Immediatamente è stata avvisata anche la Procura della Repubblica di Avellino che ha nominato un medico legale. I primi accertamenti sul posto sono già stati eseguiti. Il medico legale ha accertato che si tratta di ossa umane appartenenti a due distinte persone. Le indagini proseguono per recuperare ulteriori elementi. Ma al momento sembra che nei dintorni non siano state trovate altre tracce che potrebbero aiutare a risalire all'identità delle due persone.

I resti saranno analizzati in laboratorio per il Dna

Ma le ricerche vanno avanti e saranno eseguiti ulteriori esami di laboratorio. Sono stati, infatti, disposti esami di laboratorio per estrarre il DNA . I campioni raccolti saranno poi analizzati, sequenziati e quindi confrontati con quelli delle persone recentemente scomparse, per escludere che si tratti di uno di loro.