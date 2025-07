Avellino, arriva il commissario straordinario Giuliana Perrotta alla guida del Comune

La Prefettura di Avellino

Giuliana Perrotta è il commissario straordinario del Comune di Avellino. Perrotta prende il posto di Laura Nargi, ormai ex sindaca della città irpina, caduta sull'approvazione del bilancio dopo appena un anno di mandato. Assieme a Perrotta, il prefetto Rossana Riflesso ha nominato anche tre subcommissari: Elisabetta De Felice, Vincenzo Iannuzzi e Onofrio Padovano, mentre il commissario ad acta è il segretario generale del comune, Maria Luisa Dovetta, chiamata a provvedere il rendiconto di gestione. Inizia dunque una nuova fase politica nel capoluogo irpino, dove la poltrona principale di Palazzo di Città diventa sempre più difficile da tenere.

Nessuno degli ultimi tre sindaci ha terminato il proprio mandato: Vincenzo Ciampi (Movimento Cinque Stelle) cadde nel giro di quattro mesi dopo l'elezione. Fatale la vittoria al ballottaggio alle Comunali 2018 dopo una percentuale bassa di voti registrata nel primo turno, che gli consegnò un comune con appena cinque consiglieri pentastellati (Nello Pizza, candidato del Pd sconfitto al ballottaggio, ne aveva ottenuti 18). Gianluca Festa, eletto come indipendente a capo di Liste Civiche di centro-sinistra, ha invece governato dal 2019 al 2024, arrivando a poche settimane da fine mandato. Nel suo caso, arrivarono le dimissioni per un'inchiesta della Procura di Avellino in corso, unico "ostacolo" non solo ad arrivare a fine mandato, ma anche ad una probabile vittoria per un secondo mandato, per il quale era infatti tra i favoritissimi. Laura Nargi, ex vice sindaca di Festa, aveva preso il suo posto vincendo le Comunali 2024, ma dopo un anno la sua giunta è caduta sull'approvazione del bilancio. Per Avellino, ora, è tempo di ricucire le ferite politiche, in attesa di nuove elezioni che possano dare nuovamente stabilità al Comune irpino.