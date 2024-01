Avellino, 46enne muore al pronto soccorso del Moscati: era arrivata con dolori all’addome Una donna di 46 anni è morta nel pronto soccorso Moscati di Avellino: era arrivata in preda a forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino

Una donna di 46 anni è morta al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era arrivata nella giornata di ieri in preda a forti dolori addominali e gastrointestinali. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime 24 ore, e nonostante stesse svolgendo esami diagnostici ed analisi di vario tipo per capire le cause di questi disturbi, il suo cuore si è fermato questa mattina. Solo nelle prossime ore si potranno capire meglio le cause di questo decesso.

Fonti qualificate spiegano a Fanpage.it che dagli esami strumentali a cui la donna era stata sottoposta non è emerso nulla. Da qui la decisione, da parte degli stessi medici, di richiedere l'immediato riscontro autoptico. Al momento, risulterebbe che la donna fosse affetta da gastroenterite. Ma ulteriore chiarezza potrà esserci solo dopo l'autopsia che si terrà già nelle prossime ore. Dolore e sconcerto tra i familiari della donna: originaria di Napoli, da tempo viveva ad Avellino. Sui social, sono in molti a chiedersi come sia stata possibile una tragedia del genere. La parola ora spetta ai medici dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, chiamati a dare una risposta a questo decesso, avvenuto nel giro di 24 ore all'interno del proprio Pronto Soccorso di contrada Amoretta.