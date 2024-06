video suggerito

Autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa verso Napoli per lavori notte 27-28 giugno: strade alternative Piano di viabilità alternativo nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2024 per chi viaggia sulla Salerno-Reggio Calabria.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà chiusa per lavori in direzione di Napoli l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, anche conosciuta come Autostrada del Mediterraneo nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2024. Si lavora, infatti, sulla A3 Salerno-Pompei-Napoli, in corrispondenza del viadotto ‘Madonna del Monte'.

Gli automobilisti che viaggiano in direzione nord lungo l'Autostrada A2 ‘Autostrada del Mediterraneo' dovranno prestare attenzione alle nuove disposizioni di viaggio. A causa dei lavori di manutenzione e monitoraggio programmati dal Consorzio italo-spagnolo SIS sulla A3 Salerno Pompei Napoli, si annuncia la chiusura notturna di un tratto autostradale.

Per consentire i lavori di manutenzione e i monitoraggi, programmati da SIS (Consorzio italo-spagnolo) della A3 Salerno Pompei Napoli, in corrispondenza del viadotto ‘Madonna del Monte', si rendono necessarie delle limitazioni al transito lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo', in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22 di giovedì 27 giugno e fino alle ore 06:00 di venerdì 28, sarà chiuso il tratto al km 2,100, in direzione nord. Il traffico diretto a Napoli (nord) verrà deviato, con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Salerno/Centro con proseguimento proseguirà sulla statale 18 ‘Tirrena Inferiore' con ingresso in Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno presso lo svincolo di Vietri Sul Mare.

Chiusura Notturna sull'A2: percorso alternativo per Napoli

Di seguito i dettagli della chiusura:

Data e Ora: Dalle ore 22:00 di giovedì 27 giugno fino alle ore 06:00 di venerdì 28 giugno.

Località: Tratto al km 2,100 della A2, in direzione nord, vicino al viadotto ‘Madonna del Monte'.

Percorso Alternativo:

Gli utenti diretti a Napoli saranno reindirizzati dalla A2 alla statale 18 ‘Tirrena Inferiore'.

Uscita Obbligatoria: Dallo svincolo di Salerno/Centro.

Rientro in Autostrada: Attraverso lo svincolo di Vietri Sul Mare sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Questa misura temporanea è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Si tratta di lavori di manutenzione fondamentali per il mantenimento degli standard di sicurezza e per prevenire eventuali disagi futuri.

Si raccomanda agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di questa chiusura e di seguire le indicazioni stradali per il percorso alternativo.