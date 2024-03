Autostrada A30 Caserta-Salerno, il cavalcavia di Maddaloni da 170 tonnellate calato da due mega-gru Lo svincolo gigante calato da due mega-gru. L’apertura del nuovo svincolo Maddaloni prevista entro l’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo cavalcavia dello svincolo Maddaloni dell'Autostrada A30 Caserta-Salerno, da oltre 170 tonnellate, è stato posizionato grazie a due mega-gru. Con questa operazione si entra nella fase centrale dell’intervento. Lo svincolo di Maddaloni dovrebbe invece essere inaugurato entro l'estate 2024. I lavori per il nuovo svincolo di Maddaloni sulla A30 Caserta-Salerno all’altezza del Km 4+100, entrano adesso nella loro fase più importante.

Lo svincolo gigante calato da due mega-gru

La settimana scorsa le squadre del Gruppo Autostrade per l’Italia hanno infatti varato il concio centrale della struttura in acciaio del cavalcavia di svincolo del peso di 170 tonnellate, trasportato da due autogrù di grandi dimensioni e di ultima generazione manovrate a distanza da un operatore per maggiore sicurezza delle maestranze presenti nel cantiere. Il varo della struttura portante metallica è stato completato venerdì mattina, con il posizionamento dei due conci laterali del peso di circa 50 tonnellate ognuno.

Autostrade per l'Italia: "Apertura entro l'estate"

Si tratta, spiega Autostrade per l'Italia in una nota di "un'opera strategica per il territorio":

lo svincolo di Maddaloni si inserisce nel quadro di potenziamento e miglioramento dell’accessibilità alla zona interportuale Marcianise-Maddaloni, a servizio dell’Interporto Sud Europa e della viabilità esterna partenopea. Oggi l’avanzamento dei lavori pari al 60%, sono state impegnate ad oggi circa 35 maestranze e sono stati pressoché completati le rampe e il piazzale di esazione, il sottovia a servizio della viabilità vicinale e le strutture dei fabbricati. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate.