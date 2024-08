video suggerito

Autorimesse a Napoli parcheggiano le auto dei clienti su strisce comunali, multe da 5mila euro Sanzionate autorimesse private nelle strade del centro storico: insegne abusive e occupati anche gli stalli del Comune. Multe fino a 5mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Parcheggiano le auto dei clienti sulle strisce blu e bianche del Comune di Napoli. Multati dalla guardia di finanza e dalla polizia locale garage privati al centro storico della città. I controlli sono stati eseguiti nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale in varie strade cittadine, molto frequentate da residenti e turisti. Le autorimesse sanzionate si trovano in via Niccolò Tommaseo, via Depretis, via San Bartolomeo e via Maio di Porto. Nel complesso, per questa e altre violazioni, come le insegne e i tabelloni pubblicitari abusivi, sono state fatte 16 contestazioni amministrative, con multe fino a 5mila euro.

Controlli sui garage privati di Guardia di Finanza e Polizia Locale

L'operazione congiunta rientra nei controlli per contrastare possibili forme di abusivismo. Impegnati finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale. Le verifiche sono state effettuate nella giornata di mercoledì 14 agosto 2024 e si sono concentrate sulle autorimesse nella zona del centro storico.

All’esito delle operazioni, sono state contestate ai titolari degli esercizi 16 violazioni amministrative, con sanzioni fino a 5.000 euro. In particolare, è stato riscontrato l’utilizzo di insegne e tabelloni pubblicitari irregolari, peraltro posti pericolosamente ai margini di strade trafficate, nonché l’occupazione abusiva da parte delle autorimesse di stalli comunali per realizzare ulteriori introiti, mediante il parcheggio non autorizzato di ulteriori vetture dei clienti.

Nel corso degli interventi sono stati individuati anche 4 lavoratori “in nero”, di cui 3 percettori di assegno di inclusione, impegnati nelle ore più calde del giorno per procacciare clienti, ai margini delle strade.