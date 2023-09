Autopsia su Giovanbattista Cutolo. Nasceranno un premio e la fondazione “Giogiò vive” Il sindaco Gaetano Manfredi: “La sua morte non sia inutile”. Rinviato di un giorno Bufala Fest. Il Conservatorio San Pietro a Majella aderisce a lutto cittadino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nessun consulente di parte all'autopsia di Giovanbattista Cutolo, presente solo il consulente del pm. L'esame autoptico sul corpo del musicista 24enne, ucciso giovedì 31 agosto a colpi di pistola all'esterno di un pub di piazza Municipio, è partito oggi pomeriggio, alle ore 14,00, presso l'obitorio del Secondo Policlinico di Napoli. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha conferito l'incarico al medico legale Gianluca Auriemma. L'avvocato Claudio Botti, che difende la famiglia Cutolo, e l'avvocato Davide Piccirillo, che assiste il 17enne reo confesso dell'omicidio, hanno deciso di non avvalersi di un consulente di parte. Dopo gli esami, la salma sarà liberata e si potranno tenere i funerali, già fissati per mercoledì 6 settembre alle ore 15,00, che saranno celebrati dall'Arcivescono don Mimmo Battaglia. Il corpo di Cutolo sarà poi cremato.

Nasce la Fondazione "Giogiò vive"

Sabato la Premier Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di Giovanbattista, esprimendo la vicinanza del Governo. Per ricordare il giovane musicista morto a Napoli nascerà la fondazione "Giò Giò Vive". Sarà presieduta dalla mamma Daniela Di Maggio. L'iniziativa è partita in collaborazione con il gruppo della Lega in Consiglio regionale, presieduto da Severino Nappi. L'iniziativa, ha spiegato Nappi, sarà avviata utilizzando fondi personali, non ha alcuna connotazione politica ed è aperta, in maniera assolutamente trasversale e bipartisan, a tutti coloro che vorranno sostenerla.

"Ringraziamo Daniela Di Maggio per aver accettato il nostro invito – dice Nappi – nonostante l'immane tragedia che ha colpito lei e la sua famiglia, e che ha ferito a morte l'intera comunità partenopea, ha mostrato ancora una volta grande senso civico, coraggio, forza, e determinazione, rilanciando la necessità di un risveglio delle coscienze per ristabilire i valori della legalità e del rispetto per la vita umana e prendere parte, in prima linea, alla battaglia di civiltà che i cittadini e le Istituzioni hanno l'obbligo di combattere contro la barbarie criminale".

La Regione vuole intitolargli un premio anti-camorra

Questa mattina la presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno, assieme ai componenti del gruppo regionale della Lega, ha incontrato la mamma Daniela Di Maggio: "È stato un incontro molto toccante, da madri. In qualità di presidente dell'Anticamorra ho dato piena disponibilità del pool di legali componenti del tavolo tecnico della commissione anticamorra a fornire assistenza legale gratuita. Ho chiesto alla mamma di Giò Giò la disponibilità ad aderire al tavolo tecnico quale componente del comitato ‘Scuola e cultura della legalità' per attivare un percorso permanente nelle scuole che possa prevedere anche un premio legalità intitolato a Giò Giò".

Manfredi: "La sua morte non sia inutile"

Il sindaco Gaetano Manfredi negli scorsi giorni ha incontrato di persona i genitori di Giovanbattista e ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì. "Questa morte non può essere inutile – ha detto oggi Manfredi a Radio Kiss Kiss – Solo attraverso la coesione e un impegno civico e morale complessivo potremo avere risultati forti e duraturi. In città la parte sana è prevalente, ma si deve far sentire di più: dobbiamo essere più uniti, più coesi, ci vuole ancora un impegno maggiore perché i fatti dimostrano che quando le comunità si muovono, come è accaduto alla Sanità, le risposte ci sono e la parte malata è confinata in un angolo". Il primo cittadino ha chiesto al Viminale un rafforzamento delle forze dell'ordine. Il Bufala Fest previsto in piazza Municipio slitterà di un giorno: si terrà il 7-11 settembre, invece del 6-10 settembre.

Conservatorio aderisce a lutto cittadino

Il Conservatorio di San Pietro a Majella ha annunciato che aderirà al lutto cittadino proclamato per la morte di Giovanbattista Cutolo sospendendo tutte le attività didattiche e amministrative in occasione dei funerali previsti mercoledì 6 settembre nella Chiesa del Gesù Nuovo. Il direttore del Conservatorio Carmine Santaniello e una rappresentanza di docenti saranno presenti alla cerimonia funebre con il gonfalone del San Pietro a Majella, testimoniando il dolore per la perdita di uno dei suoi allievi migliori.