Autobus perde il condizionatore passando sotto un cavalcavia a Piano di Sorrento Il condizionatore di un bus Sita si è staccato dopo il passaggio sotto il ponte della Circumvesuviana a Piano di Sorrento. Non ci sono stati feriti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il condizionatore staccatosi dal bus. Foto Facebook / Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti

Un autobus della Sita è rimasto "decapitato" dal ponte dell'Eav di via Bagnulo, a Piano di Sorrento: dal tetto, si è staccato il condizionatore che è caduto sulla carreggiata, portando poi all'interruzione del traffico cittadino in attesa dei rilievi e della messa in sicurezza della carreggiata. Non ci sono stati feriti: gli unici disagi sono stati alla circolazione, andata rapidamente in tilt visto che il tutto è avvenuto in orario di punta.

La vicenda è accaduta a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli: l'autobus che da spola tra la penisola sorrentina e quella amalfitana, collegando Amalfi e Sorrento, si è ritrovato a passare su via Bagnulo, dove si trova il ponte dei treni della Circumevesuviana. Qui, a causa dell'eccessiva altezza del mezzo, la parte inferiore del ponte ha fatto praticamente da "tagliola" per la parte alta dell'autobus, che è stato tranciato di netto: di fatto, il condizionatore si è staccato finendo sull'asfalto, mentre l'autobus ha proseguito per qualche altro metro la sua corsa, fermandosi subito dopo. Fortunatamente, nessuna automobile in quel momento si trovava alle spalle dell'autobus. Non si sono registrati feriti: sul posto sono accorse le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza della carreggiata. Tanti anche i curiosi che, alla vista della scena, si sono fermati a scattare video e foto. Alcuni di questi sono stati pubblicati anche dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti".