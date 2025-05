video suggerito

Auto si scontra con un muretto, poi si ribalta: feriti un bimbo di 9 anni e sua madre nel Casertano L'incidente si è verificato questa notte a Piana di Monte Verna: dopo l'impatto, l'automobile è uscita fuori strada e si è ribaltata su un fianco. Il bimbo e sua madre sono stati trasportati in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Grave e rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato questa notte a Piana di Monte Verna, piccola cittadina nella provincia di Caserta: il bilancio è di due persone ferite, un bambino di 9 anni e sua madre, una donna di 48 anni. L'incidente, che ha visto coinvolta una sola vettura, si è verificato in via Santa Maria a Marciano, sulla Strada Provinciale 336: intorno alle ore 3, per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'automobile, guidata dalla donna, ha impattato contro un muretto, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, provenienti dalla sede centrale: i pompieri si sono subito adoperati per soccorrere la donna e il suo bambino, che sono estratti dall'abitacolo della vettura. Madre e figlio sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118, giunti anche loro nel frattempo sul posto, che li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per le cure del caso.

I vigili del fuoco si sono poi adoperati per la rimozione del veicolo coinvolto nell'incidente che, vista l'ora tarda, non ha avuto ripercussioni sulla circolazione automobilistica. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente.