Auto si schianta e resta incastrata sotto il trattore, ferito l’autista: è grave. Incidente nel Salernitano

La Fiat Spider 124 si schianta contro il trattore e resta incastrata sotto il mezzo agricolo. Ferito gravemente il conducente, un uomo di 64 anni, originario di San Pietro al Tanagro. Il violento incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 13 novembre, sulla Strada Regionale 416, tra Polla e Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno liberato il conducente dell'autovettura dalle lamiere accartocciate, utilizzando anche i flex.

Incidente stradale sulla 416 nel Salernitano

L'impatto è stato molto violento. L'auto è rimasta pesantemente danneggiata. Il personale sanitario ha subito soccorso il ferito. Dopo avergli prestato le prime cure mediche, i medici lo hanno stabilizzato e imbarellato. Quindi, il 64enne è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Luigi Curto" di Polla, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate gravi, avrebbe riportato varie ferite e lesioni a seguito dell'impatto. Sul sinistro sono aperte le indagini degli agenti della Polizia Locale di Polla, in provincia di Salerno, e i carabinieri della locale stazione. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire quanto avvenuto. Solo il prosieguo delle indagini potrà fornire ulteriori elementi per chiarire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che il manto stradale scivoloso per l'umidità possa aver contribuito a far perdere aderenza alle ruote.