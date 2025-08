Auto si ribalta e finisce in un dirupo: morto un uomo di 44 anni in Irpinia

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa a Frigento, piccola cittadina in provincia di Avellino: il bilancio, purtroppo, è di un morto, un uomo di 44 anni che ha perso la vita nel sinistro. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 44enne, che era alla guida della sua vettura, ne ha perso il controllo per cause che sono ancora in corso di accertamento: l'automobile, a quel punto, si è ribaltata, terminando la sua corsa in un dirupo al lato della carreggiata.

Lievemente ferito un altro uomo che si trovava nell'auto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno lavorato a lungo per estrarre dall'abitacolo il 44enne e il passeggero che si trovava con lui: i sanitari del 118, però, non hanno potuto fare altro, purtroppo, che constatare il decesso del conducente della vettura, che è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto; il passeggero, invece, ha riportato soltanto lievi escoriazioni.

Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare la precisa dinamica di quanto accaduto. La salma del 44enne è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.