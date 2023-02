Auto rubate, allacci abusivi, rifiuti: nel campo rom di Qualiano blitz dei carabinieri Carabinieri nel campo rom di Qualiano: diversi denunciati per smaltimento illecito di rifiuti, ricettazione, dispersione scolastica, furto di acqua e abusivismo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allacci alla rete idrica abusivi, auto rubate e senza assicurazione, discariche di rifiuti a cielo aperto: maxi blitz dei carabinieri di Giugliano in Campania all'interno del campo rom "Costagliola", sulla circumvallazione esterna che attraversa comune di Qualiano, nell'hinterland napoletano. Diverse le persone denunciate dai carabinieri, per svariati reati, tra cui smaltimento illecito di rifiuti, ricettazione e dispersione scolastica, nonché furto di acqua e abusivismo edilizio. In tutto, identificati 51 dimoranti, componenti di 12 nuclei familiari diversi. Nell'operazione, alla quale partecipato oltre ai militari dell'Arma di Giugliano in Campania e di Castello di Cisterna anche i colleghi del nucleo Carabinieri Elicotteristi, agenti di polizia municipale, servizi sociali, personale comunale dell'ufficio tecnico e impiegati delle società elettrica e idrica.

Le operazioni dei carabinieri

Complessivamente, 25 persone sono state denunciate per smaltimento illecito di rifiuti, ricettazione e dispersione scolastica: molti i bambini presenti, nessuno dei quali in regola con l'obbligatorietà scolastica. Durante le operazioni sono stati rimossi anche 50 metri cubi di rifiuti ingombranti e di rifiuti solidi urbani. Altre 12 persone (tutti capofamiglia) per furto di acqua e abusivismo edilizio: scoperto un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, prontamente staccato dai tecnici intervenuti. Scoperti anche 14 veicoli senza copertura assicurativa, i cui proprietari legittimi sono in corso di individuazione: trovati anche attrezzi per lo scasso, pezzi di auto e moto frutto di ricettazione, nonché un deposito abusivo di circa 10mila metri quadrati di rifiuti di vario genere (pericolosi e non) in parte già incendiati.

Denunciato anche un cittadino del posto

Tra i sanzionati anche un uomo di 60 anni originario di Qualiano che non si era accorto delle operazioni in corso da parte dei carabinieri: arrivato sul posto con dei materassi legati al tetto dell'auto, è stato fermato prima che li abbandonasse tra gli altri rifiuti presenti. L'uomo non ha fatto in tempo a rendersi conto della presenza delle forze dell'ordine, se non quando era per lui troppo tardi: ha ammesso quanto stava per fare ed è stato denunciato a sua volta.