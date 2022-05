Trasporto pubblico a Napoli

Auto precipita dal ponte e finisce sui binari nel Casertano, treni cancellati e disagi fino a Napoli Un’auto è precipitata dal viadotto tra Sant’Antimo e Sant’Arpino finendo sui binari, il conducente è riuscito a fermare un treno in corsa evitando un altro incidente. Tutti i treni cancellati e i bus sostitutivi.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’incidente sul ponte tra Sant’Arpino e Sant’Antimo

Un'auto precipita dal ponte del viadotto a Sant'Arpino e finisce sui binari sottostanti. Il conducente ne esce miracolosamente illeso e riesce a fermare un treno in corsa che stava arrivando. Ma la circolazione ferroviaria è andata in tilt. Dalle ore 9,30, cancellati diversi treni e traffico ferroviario fortemente rallentato tra Aversa e Frattamaggiore per danni alla linea provocati dal veicolo. Fs hanno attivato delle linee sostitutive. Sul posto i tecnici di Rfi, la Polizia di Stato, i vigili del fuoco di Napoli e l'ambulanza del 118.

L'incidente è avvenuto sul viadotto che si trova tra i Comuni di Sant'Arpino (in provincia di Caserta) e Sant'Antimo (in provincia di Napoli). Traffico sospeso dalle ore 10,00 circa tra Aversa e Napoli Centrale, che si trova sulla Linea Roma – Napoli via Formia. Dalle ore 10,50 è stato riattivato un binario tra Aversa e Frattamaggiore, con circolazione alternata nei due sensi di marcia con rallentamenti fino a un'ora nei tempi di viaggio. Alcuni treni percorrono l'itinerario alternativo via Cancello – Caserta. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Caserta, Aversa e Napoli Centrale.

Dalle ore 12,00, nel Nodo di Napoli, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato, è in graduale ripresa tra Aversa e Frattamaggiore dopo il ripristino della linea in seguito ai danni provocati da un veicolo. Si registrano ancora rallentamenti fino a 40 minuti per 3 treni Intercity e fino a 60 minuti per 11 treni Regionali. Cancellati 5 treni Regionali e limitati nel percorso 2 Intercity e 2 Regionali.

Treni cancellati e percorsi alternativi

L'incidente ha provocato disagi in tutto il nodo ferroviario di Napoli. Rfi ha comunicato che i treni Regionali possono registrare cancellazioni, limitazioni ed essere instradati sul percorso alternativo con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 60 minuti. I treni delle relazioni Roma–Napoli (via Formia) e Caserta – Napoli (via Gricignano), subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra le Stazioni di Villa Literno e Napoli.

I treni InterCity sono stati instradati sul percorso alternativo via Caserta, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 60 minuti:

IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:29)

IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32)

IC 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:59)

IC 590 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (19:17)

Solo due giorni fa, un altro incidente ferroviario: il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato di notte sui binari delle Ferrovie dello Stato sulla tratta Napoli Gianturco-Villa Literno della Metropolitana Linea 2. Rinvenuto già cadavere sul binario di piazza Garibaldi in direzione piazza Cavour, circa 700 metri prima dell'ingresso della stazione. L'uomo è un extra comunitario di colore e, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato investito da diversi treni in transito. Anche in quel caso si sono registrati grossi disagi alla circolazione dei treni, per consentire le indagini delle forze dell'ordine e della magistratura.