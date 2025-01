Auto in sosta vietata sui binari, bloccati tram e filobus a Napoli

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Auto in sosta vietata sui binari in via Reggia di Portici tiene bloccati tram e filobus a Napoli per ore. È accaduto questa mattina, venerdì 24 gennaio 2025. A segnalarlo Marco Sansone, sindacalista Usb, che ha pubblicato il video. Due corse dei tram e un filobus, pieni di viaggiatori, che sono stati costretti a scendere, visto che i mezzi di trasporto pubblico non potevano proseguire la loro corsa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale. È iniziata la ricerca del proprietario dell'auto in sosta selvaggia, per procedere allo spostamento della vettura, in modo da poter liberare i binari.

Coda di tram in via Reggia di Portici

La coda di tram fermi in attesa sui binari ha fatto sì che si formasse un lungo cordone di centinaia di metri, che ha di fatto bloccato anche il traffico delle automobili private nella zona. Molti i curiosi che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo ed osservare l'inusuale fila di tram. Una situazione che ha contribuito ad alimentare ulteriore caos ed a congestionare ulteriormente la circolazione veicolare.

Traffico impazzito nella zona di via Marina

Nella stessa giornata, a circa 500 metri di distanza, si è registrato, invece, un incidente di un'auto in via Marina, nel tratto di via Amerigo Vespucci, in direzione di Corso San Giovanni a Teduccio. Una auto sportiva modello Ford Mustang, infatti, si è schiantata improvvisamente sulla pista ciclabile, finendo la sua corsa contro un muro di cinta. L'impatto è stato molto violento ed ha danneggiato fortemente la vettura. Il traffico in tutta la zona di via Marina e via Reggia di Portici è andato in tilt.