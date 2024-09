video suggerito

Auto Fratelli Manna chiude. Pasquale su TikTok: “In due mesi metto tutto a posto” Auto Fratelli Manna chiude dopo il sequestro avvenuto nei giorni scorsi. Il titolare, Pasquale Manna: “Faccio i lavori, due mesi e sono in regola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

«Auto Fratelli Manna chiude»: il video del tiktoker venditore d'auto dimostra che l'uomo ha imparato bene la sintassi dei social video: spararla grossa nel titolo e poi spiegare. Pasquale Manna, titolare del deposito rivendita di veicoli a Qualiano, hinterland Nord di Napoli, spiega ai suoi circa 800mila followers cosa sta accadendo. Le cronache dei giorni scorsi hanno riferito che i carabinieri, insieme a personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, hanno "fatto visita" all'autosalone in località Pozzo Nuovo, accertando che l'intera struttura, costituita da un capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le necessarie autorizzazioni edilizia.

L'intera attività, circa 3.700 metri quadri, è stata preventivamente sequestrata. Inoltre, i carabinieri hanno accertato che l'attività commerciale non aveva le autorizzazioni ambientali e la documentazione inerente la prevenzione degli incendi. E così, al termine dei controlli il titolare è stato anche denunciato.

«Ignorante che sono», dice Pasquale Manna facendo pubblica ammenda delle proprie mancanze «chiedo scusa alla legge» continua. E però poi assicura: «Ora faccio i lavori e in due mesi mi metto a posto». «Non ho avuto problemi sulle tasse e "sulla terra», continua, intendendo dire che non ha ricevuto rilievi dell'Agenzia delle Entrate né circa l'uso corretto della proprietà sulla quale insiste l'autosalone di Qualiano. Dunque, secondo il titolare dell'attività è presumibile che dopo i lavori nella struttura tornerà regolarmente a portare avanti la rivendita di vetture, ovviamente accompagnata dai video.

