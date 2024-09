video suggerito

Chi è Pasquale Manna, il tiktoker e venditore di auto a cui hanno sequestrato il deposito I carabinieri hanno sequestrato l'autosalone Auto Fratelli Manna; su TikTok il titolare è molto noto: i video hanno raccolto quasi 18 milioni di "mi piace".

A cura di Nico Falco

Diciassette milioni e mezzo di "mi piace", quasi 800mila like: i numeri su TikTok di Pasquale Manna mostrano senza dubbio l'esplosione del personaggio sul social network cinese dedicato ai video: tra frasi tipiche, slogan urlati, gag con la figlia e coi clienti e modi decisamente sopra le righe, il venditore di auto di Qualiano si è guadagnato una posizione di rilievo nel panorama napoletano, spesso alimentata anche dagli "scontri" con altri tiktoker che ricordano, con le dovute proporzioni, i dissing tra cantanti.

Sequestrato il deposito di Auto Fratelli Manna

Nelle scorse ore tegola amara per Pasquale Manna, volto social della concessionaria insieme alla figlia: l'autosalone è stato sequestrato dai carabinieri di Qualiano, intervenuti insieme a personale dell'ufficio tecnico del Comune. I militari hanno accertato che l'attività, in località Pozzo Nuovo, era sprovvista delle autorizzazioni ambientali e della documentazione per la prevenzione incendi; l'intera struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie. Sono così scattati i sigilli per tutta l'area, complessivamente 3.700 metri quadrati, mentre Manna è stato denunciato a piede libero.

Le reazioni su TikTok, chiuso il profilo di Pasquale Manna

Vista la popolarità del personaggio era ovvio aspettarsi ripercussioni anche su TikTok. I diretti interessati, per il momento, non hanno commentato e i cellulari riconducibili all'attività risultano spenti; il profilo social principale è ancora esistente ma è stato chiuso, video oscurati e nessuna possibilità di interagire. Basta però una ricerca veloce per trovare decine di video. C'è chi si limita a rilanciare la notizia, sperando di ottenere così visualizzazioni senza sforzo, ma si sono fatti avanti anche quelli che in passato avevano avuto screzi con Manna e che non hanno perso occasione per lasciarsi andare a sfottò. Senza contare i commenti ironici lasciati dagli utenti praticamente sotto a qualsiasi video, compresi quelli dei familiari dell'uomo.