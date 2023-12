Auto finisce fuori strada e si ribalta: donna di 49 anni in ospedale Il rocambolesco incidente si è verificato nella giornata odierna, venerdì 22 dicembre, a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente quello che si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 22 dicembre, a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino: un'automobile, una Fiat Panda di colore bianco, ha improvvisamente sbandato ed è finita fuori strada, ribaltandosi al margine della carreggiata. L'incidente, che ha visto coinvolta una sola autovettura, si è verificato sulla strada per Taurano: alla guida della vettura una donna di 49 anni, originaria di Marzano di Nola, nell'Avellinese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per estrarre la 49enne dall'abitacolo della sua automobile; la donna, poi, è stata affidati ai sanitai del 118, intervenuti nel frattempo anche loro sul posto. La donna è stata così trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per esser sottoposta alle cure mediche del caso. Nel frattempo, i vigili del fuoco si sono adoperati per recuperare il veicolo finito fuori strada: per farlo, c'è stato bisogno dell'intervento di un'autogru della sede centrale del Comando di Avellino.