Auto elettriche e ibride Napoli 2024, sosta gratis e tariffe agevolate: delibera approvata Approvata la delibera 2024 per le auto elettriche ed ibride a Napoli: tutte le tariffe per parcheggiare sulle strisce blu e entrare nelle Ztl.

A cura di Pierluigi Frattasi

Approvata la delibera per sosta e accesso Ztl per le auto elettriche e ibride (benzina/elettrico, gasolio/elettrico, altra alimentazione/elettrico) a Napoli relativa al 2024. Le vetture più ecologiche ed a basso impatto sull'ambiente potranno così fruire anche per il nuovo anno delle agevolazioni previste: dall'ingresso gratuito nelle Ztl cittadine (sia per le elettriche che per le ibride), alla sosta gratis sulle strisce blu per le auto elettriche, e con tariffa agevolata (fino a 150 euro all'anno, in base all'Isee) per le ibride. La delibera conferma per l'annualità 2024 le stesse modalità operative e le stesse tariffe dell'anno scorso, approvate con la delibera di giunta 44 del 23 febbraio 2023.

La nuova delibera, annunciata negli scorsi mesi dall'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi, è stata approvata dalla giunta nella giornata di martedì 27 febbraio 2024. Si tratta di un provvedimento molto atteso dai cittadini – la misura è stata attivata per la prima volta nel 2019 – che hanno scelto già da tempo di investire sui trasporti privati green. Dai prossimi giorni, sarà quindi possibile presentare nuova richiesta all'Anm per il rinnovo dei contrassegni (costano 10 euro), secondo le modalità che saranno indicate per il 2024.

Simeone: "Bene incentivi per trasporti ecologici"

Soddisfatto Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti:

“Avevamo richiesto con forza la proroga di questa importante misura a sostegno dei mezzi di trasporto più ecologici. L'amministrazione ha varato un provvedimento importante che va ad incentivare l'uso delle auto elettriche ed idriche, riducendo l'inquinamento da smog cittadino. Sarebbe auspicabile approvare prima queste delibere, per non lasciare scoperti i primi mesi dell'anno, considerato che siamo ormai a fine febbraio”.

Cosa prevede la nuova delibera per le auto elettriche e ibride

Autorizza fino al 31 dicembre 2024, a seguito di istanza degli interessati, la società ANM. Sp.A e il competente Servizio Strade, Viabilità e Traffico, all'attuazione dell'iniziativa tesa alla incentivazione dell'utilizzo e della circolazione delle autovetture elettriche ed ibride, con il rilascio dei relativi permessi di circolazione nelle ZTL e di sosta sugli stalli blu, secondo le seguenti modalità:

a) la circolazione delle autovetture elettriche e ibride (benzina/elettrico, gasolio/elettrico, altra alimentazione/elettrico) nelle ZTL cittadine prevedendo il pagamento ad A.N.M. S.p.A., per entrambe le tipologie di autovetture, del costo del rilascio dell’autorizzazione & pari ad euro 10,00 all'anno;

b) la sosta gratuita su tutti gli stalli blu cittadini (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e nei car-valet) in favore delle autovetture esclusivamente elettriche, fermo restando il pagamento ad A.N.M. S.p.A. del solo costo del rilascio dell’autorizzazione pari ad euro 15,00 all'anno;

Le tariffe 2024 per la sosta delle auto ibride sulle strisce blu la sosta a titolo oneroso, ma in forma agevolata, su tutti gli stalli blu cittadini (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car-valet) per le autovetture ibride intestate a persone fisiche, secondo una graduazione della tariffa ANNUA in base al valore del reddito determinato attraverso I'lSEE Ordinario (def. ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) di cui alla successiva tabella ISEE e al pagamento ad A.N.M. S.p.A, oltre agli oneri della tariffa, del costo del rilascio dell'autorizzazione pari ad euro 10,00 all'anno, alle condizioni di cui alla nota dell'A.N.M. S.p.A. n. prot. 31536 del 28.12.2018 e con le medesime modalita di svolgimento del servizio gia fissate con le precedenti Deliberazioni di G.C. n. 376/2014, n. 457/2014, n. 514/2015 e n. 813 del 21.11.2016:

Fascia di ISEE TARIFFA ANNUA sosta contribuzione stalli blu auto ibride

A) DA € 0,00 4 € 5.000,00 € 0,00 (zero)

B) DA€ 5.000,01 A€16.750,99 € 50,00 (cinquanta)

C) DA€16.751,00 4 €25.750,99 € 100,00 (cento)

D) OLTRE €25.751,00 – € 150,00 (centocinquanta)

d) la sosta a titolo oneroso, ma in forma agevolata, su tutti gli stalli blu cittadini (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car-valet) secondo la tariffa massima (150,00 euro/ANNO) per le autovetture ibride intestate a persone fisiche che non presentino certificato ISEE, oltre al pagamento del costo del rilascio dell'autorizzazione pari ad euro 10,00 all'anno;

e) la sosta a titolo oneroso, ma in forma agevolata, su tutti gli stalli blu cittadini (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car-valet) secondo la tariffa massima (150,00 euro/ANNO) per le autovetture ibride (benzina/elettrico, gasolio/elettrico, altra alimentazione/elettrico) intestate a persone giuridiche, oltre al pagamento del costo del rilascio dell'autorizzazione pari ad euro 10,00 all'anno.

Obbligo di usare APP Tap&Park

Stabilire che i beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, pena l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 157 comma 6 del Codice della Strada (obbligo di porre in funzione dispositivo di controllo della durata della sosta), dovranno tassativamente utilizzare l’applicativo Tap&Park di AN.M. S.p.A. ogni qualvolta impegneranno stalli di sosta a pagamento.

I controlli per il prossimo anno

Stabilire che all'esito del monitoraggio sulle adesioni che si registreranno durante il primo semestre dell'anno 2024, nonché delle ore di effettivo utilizzo degli stalli di sosta a pagamento come risulterà dai tabulati dell'App per la sosta Tap&Park che i beneficiari devono obbligatoriamente utilizzare ogni qualvolta impegneranno stalli di sosta a pagamento, sarà nuovamente verificata, di concerto con AN.M. S.p.A., la sostenibilità della misura di agevolazione di cui al presente provvedimento e saranno conseguentemente definiti gli eventuali correttivi da apportare per l'annualità 2025 alle modalità di accesso al beneficio, in termini di incremento del costo di adesione e/o di limitazione delle ore di sosta concesse, nonché in funzione dell'effettivo range di emissioni di CO, delle autovetture.