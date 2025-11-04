Auto con tre persone a bordo va a fuoco sull’Autostrada A16: paura in Irpinia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto a spegnere le fiamme. Per fortuna, le tre persone a bordo dell’auto sono riuscite a mettersi in salvo.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 4 novembre, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa: un'automobile con a bordo tre persone è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. La vettura, partita da Napoli e diretta a Benevento, è stata interessata da un incendio mentre si trovava al chilometro 38,450, nel territorio di Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino: fortunatamente, le tre persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo, abbandonando l'abitacolo prima che questo venisse avvolto dalle fiamme; per loro nessuna ferita, ma soltanto un comprensibile spavento.

Sul posto, intorno alle ore 13 odierne, sono giunti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino: la squadra, che si è avvalsa anche di un'Aps (Autopompaserbatoio), ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e il servizio assistenza autostradale, che hanno gestito la viabilità e hanno poi provveduto a ripristinare le condizioni necessarie affinché la circolazione automobilistica, dopo un breve rallentamento dovuto all'intervento dei soccorsi, tornasse regolare. Come detto, per gli occupanti dell'auto interessata dall'incendio, non c'è stata nessuna conseguenza.