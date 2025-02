video suggerito

Aumentano le prenotazioni dei bus turistici verso Roccaraso: "Siamo pronti" Anche ad Ovindoli arrivi contingentati dopo che la controversa Rita De Crescenzo aveva detto che si sarebbe recata nella località sciistica abruzzese.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aumentano le prenotazioni dei bus turistici per Roccaraso per il fine settimana alle porte: a poche ore dalla scadenza (le 12 di venerdì 7 febbraio) per le prenotazioni, sono già 60 i bus turistici che si sono prenotati per domenica, in aumento rispetto a domenica scorsa. Il dato è emerso questa mattina nel corso del vertice istituzionale tra istituzioni e forze dell'ordine, presieduto dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo: sono dieci i posti ancora disponibili. Numeri, comunque, lontani dai 220 autobus arrivati due settimane fa a Roccaraso, ma comunque in aumento rispetto a quelli arrivati settimana scorsa, poco meno di 50, anche per il maltempo e la poca neve presente in zona.

Ma non solo Roccaraso: anche Ovindoli si prepara ad un possibile arrivo di massa: già fissato un limite massimo di 35 bus per l'accesso al paese, di cui 20 potranno salire agli impianti. Il paese ha confermato le misure di contenimento dopo che la località era stata citata da Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana, che aveva annunciato che sarebbe andata proprio nella cittadina aquilana ai piedi del monte Magnola. "Avevamo in animo di adottare a prescindere dei provvedimenti", ha spiegato Angelo Ciminelli, primo cittadino di Ovindoli, "dal momento che in altre località sciistiche c'è poca neve e noi registriamo flussi significativi". Ostenta tranquillità anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato: "Non cambia il modello che abbiamo messo in piedi, ripreso anche da Belluno. La guardia non si abbassa in modo tale da garantire un'accoglienza organizzata". Cento agenti saranno distribuiti tra le due località sciistiche, per garantire ulteriore sicurezza. "Il sistema approntato sarà sostanzialmente replicato con l'unica eccezione che le aree saranno meno militarizzate, essendo la macchina collaudata", ha chiosato dopo il vertice in Prefettura il presidente della provincia de L'Aquila, Angelo Caruso.