“Auguri” e spara con la pistola: pubblica il video ma lo vedono anche i carabinieri, denunciato Un 22enne ha sparato con una pistola mentre faceva gli auguri di buon anno, pubblicando anche il video in Rete: rintracciato e denunciato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva fatto gli auguri di buon anno specificando che fossero "felici per chi non tradisce gli amici". Un gioco di parole al quale aveva fatto seguire diversi spari con una pistola: il tutto, riprendendosi con il cellulare e mettendo il video sui propri social network. Non c'è voluto così molto tempo per rintracciarlo da parte dei carabinieri: questa mattina i militari dell'Arma si sono presentati a casa sua per una perquisizione accompagnata da una denuncia per procurato allarme. Il giovane, che è incensurato, è stato denunciato a piede libero, mentre la pistola (risultato poi essere a salve), è stata sequestrata.

Tutto è accaduto nella notte di Capodanno, quando il 22enne incensurato ha pubblicato sui propri profili social il video in cui spara con una pistola e la scritta "auguri felici a chi non tradisce gli amici, buon anno". Il video aveva suscitato forte indignazione, tanto che era stato ripreso anche da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Ma in molti si erano accorti già dal video pubblicato sui social che la pistola con la quale il 22enne sparava non era una vera arma, ma una pistola a salve, con lo stesso tappo rosso. Circostanza che non ha reso meno grave il suo gesto, tanto che è scattata la denuncia per procurato allarme, seppur a piede libero, e la perquisizione del proprio appartamento da parte dei carabinieri stabiesi. L'arma recuperata e posta sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia è risultata poi essere effettivamente una pistola a salve, marca Bruni e modello Magnum, calibro 380 con ancora il tappo rosso.